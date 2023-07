Poprin pobednik turnira u Umagu

Australijanac Aleksej Popirin pobednik je teniskog turnira u Umagu.

On je u finalu Plava laguna Kroacija opena pobedio iskusnog Stana Vavrinku sa 6:7 (5), 6:3, 6:4 posle dva sata i 36 minuta igre. Bila je to velika borba dvojice tenisera i na kraju je Popirin, 90. na svetskoj listi imao više snage i nerava. Bio je to njihov prvi obračun, a Popirinu je ovo bio drugi trofej u karijeri i prvi ove sezone. Prethodno je bio najbolji u Singapuru 2021. Vavrinka je imao zaostatak u prvom setu, vodio je Popirin sa 5:3, ali je Švajcarac u