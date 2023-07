Kralj: Pozivam Filipovića da podnese ostavku na mesto predsednika Sudijske organizacije

Sportski direktor fudbalskog kluba Partizan Ivica Kralj rekao je danas da je u prvoj utakmici Superlige Srbije protiv TSC-a viđeno „sudijsko nasilje”, dok je prvog čoveka Sudijske organizacije Dejana Filipovića pozvao da podnese ostavku. „Kao bivšeg sportistu, reprezentativca ove zemlje, nekoga ko je prošao sve u karijeri, najviše me je pogodilo perfidno i tendenciozno suđenje od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a, verujte, ja to mogu da prepoznam. Taj čovek