Rusi u opasnosti: Stiže osveta

Zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Aleksij Kuleba pozvao je Ukrajinu da se osveti za sve one koji su pogođeni ruskim udarima.

Kuleba je naveo da je do sada poznato da su u napadu na Krivi Rog povređene 43 osobe. "Krivi Rog. Dve rakete su pale na centar grada, 43 povređene, četiri mrtve – žena i dete izvučeni ispod ruševina. Na licu mesta rade sve neophodne službe, lokalne i regionalne vlasti. Operativni štab pomoci je raspoređen. Svakog dana ukrajinski gradovi su pod vatrom ruskih terorista. Sumi, Zaporožje, Dnjepar, Harkov. To je samo poslednjih nekoliko dana", rekao je on preko