Vučić na otvaranju novog spa centra: "Za Priboj urađeno dosta, treba i za Prijepolje"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom posete opštini Priboj prisustvovao otvaranju novog Spa centra "Terme 36,6" u Pribojskoj Banji gde je sa predstavnicima investitora i opštine razgovarao o ulaganjima u cilju daljeg razvoja tog kraja.

Predsednik je rekao da bi gondola trebalo da ide do Pribojske banje, a sa propratnim sadržajima, fudbalskim i golf terenom, to bi koštalo od 70 do 100 miliona, za izgradnju bolnice, kako je rekao, potrebno bi bilo 30 miliona, gimnazije četri, za izgradnju kanalizacije 12, a prečistača otpadnih voda pet miilona. Vučić je rekao da je taj kraj pre nego što je investitor Goran Despić koji je izgradio novi spa centar kao nastavak programa razvoja turizma u jugozapadnoj