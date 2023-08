Spremite se, večeras pljuskovi

U Srbiji pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Posle podne na severu postepeno naoblačenje, koje će kasno uveče i u toku noći u Vojvodini, kao i ponegde u zapadnim i centralnim krajevima Srbije, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vetar u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 31 stepen. Uveče postepeno