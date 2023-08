Opozicija pokušala da uđe u Skupštinu grada tokom protesta protiv izgradnje Novog Sada na vodi

Na protestu protiv izgradnje Novog Sada na vodi došlo je do incidenta kada su predstavnici opozicije pokušali da uđu u Skupštinu grada, ali ih je skupštinsko obezbeđenje u tome sprečilo.

Došlo je do koškanja i guranja između opozicije i obezbeđenja koje je uspelo da ih na kraju izbaci sa samog ulaza u Skupštinu. Ljudi su vikali da je „Novi Sad slobodan grad“, a poslanik Nebojša Novaković zahtevao je da prisustvuje sednici, ali ni on nije pušten unutra. Na ulazak u Skupštinu okupljene je pozvao Radivoje Jovović iz stanke „Zajedno“. On je rekao da će okupljeni pokušati da spreče ulazak odbornika na ovu sednicu. Skupštinsko obezbeđenje, po rečima