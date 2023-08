Trampov advokat: Ovo je tragičan dan...

Džon Lauro, advokat bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, rekao je danas da nova optužnica protiv Trampa predstavlja napad na "politički govor".

On je dodao i da je reč o politički motivisanim optužbama. "Ovo je tragičan dan. Politički govor je sada kriminalizovan. Postojeće ministarstvo pravde i državni tužilac Merik Garland imaju gazdu. Njegovo ime je Džo Bajden. A Džo Bajden se kandiduje protiv Donalda Trampa", rekao je Lauro u razgovoru za Foks njuz. On je optužio Bajdena i njegovu administraciju da deluju radi političke dobiti. "To je zaista zapanjujuci dokument jer, prvi put u američkoj istoriji,