Tramp krenuo u Vašington: Očekuje se hapšenje VIDEO

Bivši predsednik SAD Donald Tramp ukcao se danas u svojoj privatni avion na aerodromu u Njuarku u Nju Džersiju, kako bi odleteo ka Vašingtonu.

On će se pred sudom izjasniti o optužnici koja ga tereti za pokušaje poništavanja rezultata predsedničkih izbora 2020. Trampov privatni Boing 747 nosi naziv ''Trampova sila 1'', a na karoseriji je zlatnim slovima odštamapno Trampovo prezime. Let će trajati nešto više od jedan sat, nakon čega će se bivši američki predsednik automobilom odvesti do sudnice, sa pripadnicima tajne službe kao obezbeđenjem. "Idem u Vašington da me uhapse zbog toga što sam doveo u pitanje