Delovi Novog Sada i Sremskih Karlovaca bez vode

Delovi Novog Sada i Sremskih Karlovaca nemaju vode zbog havarija.

NOVI SAD Bez vode će do 14 časova biti ulica Kolo srpskih sestara, od Ulice Miše Dimitrijevića do Bulevara cara Lazara. Cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena na ugu ulica Kolo srpskih sestara i Miše Dimitrijevića. SREMSKI KARLOVCI Mitropolita Stratimirovića, Sremska i okolne ulice bez vode će biti do 14 časova. Postoji mogućnost da će, ukoliko bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.