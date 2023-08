Dodik: Prethodni su krili stradanja Srba da se drugi ne bi ljutili – sve do dolaska Vučića VIDEO

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik obratio se javnosti nakon polaganja venaca na spomen obeležju na Petrovačkoj cesti.

Dodik je istakao da je Srbija bila sklona da potisne sve te događaje u zaborav da se drugi ne bi ljutili, sve do dolaska Vučića na vlast. "Ovde nas je okupio predsednik Vučić, čovek koji nije oklevao da se ovde napravi spomen obeležje a, evo, sada je i došao, kao pravi patriota, čovek koji voli srpski narod gde god se on nalazio. Hoću da kažem da je Srbija bila sklona da potisne sve te događaje u zaborav da se drugi ne bi ljutili, sve do dolaska Vučića. Njegovi