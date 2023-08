Jovanović: Vučić sigurno gubi izbore u Beogradu protiv jedinstvene liste 'Srbija protiv nasilja'

Jovanović je za list Danas naveo da opozicija ima zadatak da Vučiću ne dozvoli da spoji vanredne beogradske i parlamentarne izbore sa redovnim lokalnim i pokrajinskim u aprilu ili maju 2024. godine, već da treba insistirati na beogradskim izborima koje je Vučić obećao još prošle godine.

"To vidim kao početak njegovog kraja. To su izbori u Beogradu, koje čak i pod ovim izbornim uslovima, on gubi sigurno. Da vas podsetim, on je već izgubio te izbore (u aprilu 2022. godine), ali to narodu niko nije rekao. I onda se desilo da neki odbornici desničari prelete na drugu stranu i on dobije većinu", kazao je Jovanović.

Upitan da li na zajedničkoj listi za Beograd vidi i Dveri, Zavetnike i Novu Demokratsku stranku Srbije, rekao je da bi on od toga pravio "pokret za oslobađanje Beograda" i da ne bi puno politizovao.

"To jeste par ekselans politički posao za stranke, ali bih tu uključio nevladin sektor, pojedince, pokrete i udruženja", rekao je Jovanović.