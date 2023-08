RHMZ ima dobre vesti

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Očekuje se slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za Beograd je najavljeno umereno do potpuno oblačno vreme. Ujutro i pre podne suvo, od sredine dana povremeno kiša ili lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 15, najviša oko 24