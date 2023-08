Seničić: Agencija koja je bankrotirala već neko vreme u problemu

BEOGRAD - Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić izjavio je danas da je turistička agencija "Siti travel (City travel)" iz Novog Sada, koja je tokom vikenda objavila da je bankrotirala, već nekoliko vreme bila u problemu i da su se ljudi javljali da imaju probleme sa povraćajem novca.

"To je posrednička agencija i ona isključivo prodaje turističke aranžmane organizatora putovanja i nema obavezu da snosi odgovornost ukoliko nisu ispunjeni određeni uslovi", rekao je on za Tanjug. Seničić je objasnio da postoje dve kategorije turističkih agencija koje mogu da rade na tržištu, a to su posredničke i agencije organizatori koje moraju da imaju licencu, garanciju putovanja, odnosno polisu osiguranja i bankarsku garanciju koja omogućava da u spornim