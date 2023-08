Vučić: Izbori u Beogradu ako ih opozicija želi ali ne odlučuje da li će biti još nekih izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vanredni lokalni izbori u Beogradu, ako opozicija to želi, mogu biti održani u decembru ove ili na proleće naredne godine, ali i dodao da opozicija ne odlučuje o tome da li će istovremeno biti održani još neki izbori.

Vučić je u vanrednom obraćanju građanima rekao da je "nudio" vanredne beogradske izbore "50 puta", ali da mu niko nije tražio novo glasanje u glavnom gradu. "Hoćete beogradske izbore, dobićete ih. Kažite samo da li hoćete u decembru, aprilu ili maju. Pružićemo tu mogućnost u svakom trenutku a da li će biti još nekih izbora, to je druga stvar. O tome ne odlučujute vi, to ćemo još da vidimo", kazao je predsednik Srbije. On je odgovorio i na pitanje upućeno premijerki