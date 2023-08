Bajatović: Drugo poskupljenje gasa od novembra, do 10 odsto

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će drugo poskupljenje gasa ove godine biti do 10 odsto od 1. novembra, kao i da će tačna cifra biti poznata sledećeg meseca.

Bajatović je rekao da će cena gasa porasti sa 43 dinara po kubnom metru do 47 dinara i da će, ako prosečna potrošnja bude oko 400 kubika, to biti rast od oko 1.200 dinara po prosečnom računu u grejnoj sezoni. „Međunarodni monetarni fond je tražio 10 odsto, ali ako papiri Srbijagasa pokažu da to može i malo manje, pa nećemo ići na uštrb kupaca, već samo da se održi likvidnost Srbijagasa da mogu da se finansiraju zalihe. Ako bude preko toga, trošak će snositi država