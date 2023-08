Bez dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5:30 časova, nema dužih zadržavanja na našim graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Kako se podseća, produženo je radno vreme prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra, od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19 časova, a u petak, subotu i nedelju od 7 do 22 časa, prenosi Tanjug. Produženo je i radno vreme prelaza Bajmok, koji će do 10. septembra, od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19, a u petak, subotu i nedelju od 7 do 24 časa. Prema poslednjim informacijama dobijenim od Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama na