Dobro jutro, kiša će...

U Srbiji danas ujutru sveže, a tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno. Pre podne kratkotrajna kiša, a sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša oko 25 stepeni. Prema prognozi za narednih nedelju dana, u Srbiji će