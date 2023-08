Dosije bolovanje: - korak po korak Evo kako će ubuduće izgledati odsustvo s posla: Šta može lekar opšte prakse, šta tročlana komisija i ko će sve to kontrolisati

Ukoliko se promeni Zakon, lekar opšte prakse moći će da propiše bolovanje do mesec dana, umesto na dva meseca, kao što je to do sada bio slučaj. Onkološki pacijenti, trudnice i tek operisani pacijenti izuzeti su iz svega toga, a razlog ovakve promene je pokušaj da se suzbije zloupotreba bolovanja.

- Predsednik (Aleksandar Vučić) me je zvao, pružio mi je podršku, ali je rekao da za početak to treba da bude 30 dana. Problem je što e-bolovanje kasni i mi nemamo tu elektronsku kontrolu bolovanja, ko otvara, pod kojim dijagnozama. Spremamo još jedan zakon o medicinskoj dokumentaciji, kada to bude vrlo ćemo jasno videti ko, pod kojim dijagnozama, otvara duža bolovanja. Kada sam to izjavila niko nije čuo da su iz toga izuzeti maligni bolesnici, sveže operisani