Sutra do 30 stepeni

U Srbiji će vreme u subotu biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Kratkotrajna magla se očekuje samo ujutru, po kotlinama i dolinama reka centralne i južne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni, saopštio je danas Republički hidro-meteorološki zavod. Najniža temperatura biće od od 10 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu se nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje sunčano i toplo vreme uz slab do umeren severni i severozapadni vetar sa temperaturama od 12 do 28 stepeni. U narednih nedelju dana vreme će biti