Preusmereni letovi iz Beograda

Usled jake vulkanske aktivnosti i prisustva štetne vulkanske prašine, aerodrom Katanija je zatvoren za sletanje i poletanje. Zbog pomenute situacije, Er Srbija je aplicirala i dobila slot na aerodromu u Palermu (PMO), pa će se današnji letovi između Beograda i Katanije realizovati preko tog aerodroma.

Let Er Srbije JU538 između Beograda i Katanije, planiran za danas (ponedeljak, 14. avgust 2023. godine) u 13.20 časova, poleteće iz Beograda za Palermo, danas (ponedeljak, 14. avgust 2023. godine) u 15.20 časova po lokalnom vremenu, dok će se let JU539 iz Katanije za Beograd realizovati po dolasku svih putnika iz Katanije u Palermo. Procenjeno je da će to biti oko 18.15 časova po lokalnom vremenu. Er Srbija radi na obezbeđivanju autobusa za transfer putnika između