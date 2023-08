Superliga: Istorijski preokret IMT-a u novom pazaru za prvi trijumf

NOVI PAZAR: Fudbaleri IMT-a savladali su večeras kao gosti Novi Pazar 4:3 (1:2) u poslednjoj utakmici trećeg kola Superlige.

Do prvog trijumfa u elitnom takmičenju IMT je došao neverovatnim preokretom u nadoknadi golovima Nikole Glišića u 90+2. i Viktora Živojinovića u 90+4. minutu. Prethodno, Novi Pazar je poveo golom Rašaka Adešine u trećem minutu, izjednačio je Miloš Luković pet minuta kasnije, da bi novu prednost domaćinu doneo Mitar Ergelaš u 34. minutu. Luković je još jednim pogotkom u 81. minutu izjednačio, da bi Uroš