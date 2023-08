Stižu nam pljuskovi i grmljavina! Evo kada se u Srbiji ponovo očekuje pakleno vreme

Srbija će u naredna dva dana biti pod uticajem visinskog ciklona sa centrom iznad Grčke, pa će nad Srbijom biti više oblačnosti, a očekuje se i vetrovito.

Dakle, u Srbiji će u utorak i u sredu biti promenljivo oblačno, ponegde povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine će biti lokalnog karaktera i neće biti ravnomereno raspoređene. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C, a u Negotinskoj Krajini u utorak do 27°C. Utorak će Srbiji doneti i pojačan istočni, jugoistočni i severoistočni vetar, dok će u košavskom području i u Beogradu istočni i jugoistočni vetar biti i veoma jak.