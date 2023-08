Sveže jutro u ponedeljak, a onda palite klime: U većini krajeva Srbije još jedan tropski dan!

BEOGRAD - U Srbiji će danas posle vedrog i svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će takođe posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 15 do 18, a najviša oko 31 stepena. (Kurir.rs) Kurir