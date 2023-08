Otvoren poziv za popisivače za ovogodišnji Popis poljoprivrede Srbije

Beta pre 1 sat

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je danas Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače poljoprivrednih gazdinstava, za potrebe Popisa poljoprivrede Srbije 2023, na koji mogu da se prijave do 21. avgusta.

Popis poljoprivrede u Srbiji sprovešće se od 1. oktobra do 15. decembra, a planirano je da u njemu učestvuje oko 3.000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora, koji će biti angažovani od 1. oktobra do 22. decembra. Kandidat zainteresovan za posao popisivača treba da ima državljanstvo Srbije, prebivalište ili prijavljeno boravište u Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, kao i da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Takođe, potrebno je znanje rada na računaru i mogućnost pristupa internetu tokom angažovanja. S izabranim popisivačima potpisivaće se ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili ugovor o dopunskom radu, u zavisnosti od trenutnog radnog statusa. Pre početka popisa biće organizovana petodnevna obuka za organizatore i neposredne izvršioce, po nivoima, radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primeni metodologije, prema planu i programu RZS-a. Predviđeno ja da po popisivaču bude oko 250 gazdinstava, a podaci će biti prikupljani metodom intervjua na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava. Popisivači će podatke unositi direktno u elektronski upitnik na laptopu. Popis poljoprivrede 2023. obuhvatiće poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Srbije, bez obzira na status (porodična gazdinstva, gazdinstva pravnih lica i preduzetnika). Кandidati za popisivaće mogu da se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, a biće rangirani na osnovu podatka iz prijave o opštini u kojem imaju prijavljeno prebivalište ili boravište i ostvarenih bodova. Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače, po opštinama, objaviće se 22. avgusta na sajtovima RGZ-a: stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Zainteresovani detalje konkursa mogu da vide na sajtu RGZ-a (www.stat.gov.rs) i sajtu Popisa poljoprivrede 2023. (popispoljoprivrede.stat.gov.rs).

(Beta, 08.15.2023)