Promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i povremenim pljuskovima i grmljavinom.

Intenzivnije i veće količine padavina očekuju se u Banatu, Podunavskom, Braničevskom i Borskom okrugu. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, moguća kratkotrajna kiša sa temperaturom do 28 stepeni.