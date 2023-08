Uhapšeni navijač pozvao oca iz grčkog zatvora: „Ja odavde neću izaći živ“

Jedan 21-godišnji navijač iz Hrvatske dobio je pretnje smrću samo nekoliko sati posle dolaska u zatvor u Nafpliju.

Uspeo je da nazove oca i ispriča mu kako je u zatvor stigao sa samo još jednim Hrvatom, te kako je okružen AEK-ovim navijačima koji su mu se odmah obratili. „Inače smiren dečko i prvi put u životu video sam da je on sad dosta uznemiren. Rekao je: Tata, ja odavde živ neću izaći. Stavili su me u zatvor s AEK-ovim ubicama. Čim sam došao okružili su me, pokazali mi odrezanu glavu, govorili – nećeš jutro dočekati, u tom je smislu tekao razgovor“, prepričao je razgovor