Šmit o Dodiku: Svesno ne razume

Sarajevo -- Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit izjavio je da predsednik RS Milorad Dodik ''svesno ne razume Dejtonski sporazum''.

''To je u suprotnosti s međunarodnim pravom. Iako je generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš jasno odgovorio na pismo članice Predsedništva BiH Željke Cvijanović o mom izboru, Dodik to ne priznaje. Visoki predstavnik ostaje institucija međunarode zajednice u cilju obezbeđenja mira u BiH i ja to ozbiljno shvatam. Dodiku i njegovim prijateljima želim da kažem da je bolje da mu prijateljski objasne kakva je realnost, jer radi na tome da postane nepodnošljiv u