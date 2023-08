Novak ide ka pobedi i igra zaista moćno: Forhend je nerešiva enigma za Monfisa, iz servisa idu samo „bombe“

Uživo prenos meča pratite na portalu Nova.rs Srpski teniser Novak Đoković igraće meč osmine finala mastersa u Sinsinatiju protiv Gaela Monfisa ne pre 4 časa posle ponoći.

Đoković protiv Monfisa nikada nije izgubio, a u ukupnom skoru vodi sa 18:0. Prvi put su igrali 2005. godine, a Francuz će sada pokušati prvi put da savlada Srbina. Francuz neočekivano dolazi do brejka, nakon što je Novak nešto opuštenije odigrao ovaj gem. Za samo 24 minuta Novak je stigao do 5:0 i u narednom gemu će servirati za meč. Nakon greške Monfisa koja ponovo dolazi iz forhenda, Đoković stiže do drugog brejka i deluje da će ovaj meč uskoro biti završen. Prvi