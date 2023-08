Dodik: Neka Šmit javno pokaže rezoluciju kojom je potvrđen njegov izbor

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit trebalo javno da pokaže rezoluciju kojom je potvrđen i dokaže da je visoki predstavnik.

"Ja ne tumačim Dejtonski sporazum, već ga čitam, a tamo u Aneksu 10 piše da visokog predstavnika potvrđuje Savet bezbednosti UN-a. Šmit neka javno pokaže rezoluciju kojom je potvrđen i tako dokaže da je visoki predstavnik. Ali, to ne postoji i on zna da se lažno predstavlja. To pokazuje i odgovor Antonija Gutereša jer ni on nije potvrdio da postoji takva rezolucija Saveta bezbednosti. Šmit opet lažima pokušava da stvari okrene naopačke", napisao je Dodik na