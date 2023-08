Šansa za mir? Ujedinjene nacije šalju pregovarača

Specijalni predstavnik UN za zapadnu Afriku i Sahel Leonardo Santos Simao otputovao je u Niger da bi razgovarao o izgledima za rešavanje krize nakon puča.

To je rekao portparol generalnog sekretara UN Stefan Dižarik. "Očekuje se da uskoro stigne u glavni grad Nigera Nijamej. Planira da se sastane sa Nacionalnim savetom za spas otadžbine. On ostaje u kontaktu sa predstavnicima Ekonomske zajednice država zapadne Afrike (ECOWAS), zainteresovanim stranama u Nigeru i drugim zainteresovanim stranama radi brzog i mirnog rešavanja problema", rekao je Dižarik na brifingu, prenose RIA Novosti. On je naveo da je pre dolaska u