Vučić se sreo sa Katalin Novak i princom Albertom od Monaka (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu povodom dva susreta u Budimpešti: Sa predsednicom Mađarske Katalin Novak i knezom Albertom od Monaka.

Kao i uvek, srdačan i prijateljski susret sa predsednicom Mađarske Katalin Novak, ovoga puta na veličanstvenoj ceremoniji otvaranja @wabudapest23. Upravo ovo mesto i jeste najbolje za početak razgovora o velikim budućim projektima na kojima možemo zajedno da radimo, pogotovo imajući u vidu ambiciozne i smele planove Srbije u predstojećem periodu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Živelo prijateljstvo i partnerstvo