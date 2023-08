Masovni ubica Brejvik tuži Norvešku zbog kršenja ljudskih prava: Godinama živi u ekstremnoj izolaciji

Masovni ubica Anders Brejvik tužio je Norvešku zbog navodnog kršenja njegovih ljudskih prava jer ga drži u "ekstremnoj izolaciji". "On tuži državu jer je bio u ekstremnoj izolaciji 11 godina i nema kontakt sa drugim ljudima, osim sa njegovim čuvarom", rekao je Brejvikov advokat Ojštajn Storvik za Rojters.

On je dodao da je njegov klijent prošle godine prebačen u drugi zatvor, kao i da su se nadali da će tamo imati bolje uslove i da će moći da upozna druge ljude, ali da se to nije dogodilo. Brejvik je u julu 2011. godine ubio 77 ljudi, većinom tinejdžere, u pucnjavi, koja se smatra najvećim zločinom koji je potresao Norvešku. On trenutno služi najdužu 21-godišnju zatvorsku kaznu u Norveškoj, koja može da bude produžena ukoliko i dalje bude predstavljao pretnju po