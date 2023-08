Đoković: To za mene nije iznenađenje

Srpski teniser Novak Đoković očekuje da će i u finalu protiv Karlosa Alkarasa igrati na visokom nivou.

Novak je u polufinalu bio bolji od Aleksandera Zvereva sa 7:6 (5), 7:5, a sada ga očekuje novi susret sa prvim igračem sveta. "To je najveći izazov za mene u ovom momentu. Igrali smo na poslednja tri turnira. Rolan Garos šljaka, Vimbldon trava i sada na betonu po prvi put. Veoma doba test pre US opena, iako je u drugačijim uslovima. Ovde se igra na dva dobijena seta, tamo na tri. Ali igraću protiv vrhunskog igrača koji je u formi. Biće to najbolji način da se