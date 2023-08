Uzbuna na Tajvanu! U vazdušni prostor ostrva ušlo 25 kineskih borbenih aviona, Peking reaguje na posetu zvaničnika Tajpeja Americi

Ministarstvo odbrane Tajvana, ostrva koje Peking smatra delom Kine, saopštilo je jutros da je u poslednja 24 sata 25 kineskih vojnih aviona prešlo srednju liniju Tajvanskog moreuza.

Taj moreuz je predmet međunarodnog spora, Kina smatra da ima suverenitet nad njim, a srednja linija, poznata i kao Dejvisova linija je određena još 1955. godine i smatra se za granicu između dve strane. U saopštenju se navodi da su kineski borbeni avioni Su-30 i J-11 ušli u tajvanski prostor, kao i da nema podataka da je Kina nastavila svoje jučerašnje vojne vežbe i danas. China’s military said it would stage “joint combat readiness” patrols around Taiwan on