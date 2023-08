AMSS: U odnosu na vikend, saobraćaj umeren

Prema informacijama Uprave granične Policije putnička vozila se na graničnim prelazima Preševo i Gostun na izlazu zadržavaju 30 minuta.

Teretna vozila se na Batrovcima na izlazu zadržavaju 240 minuta, a na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija na izlazu 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 3. septembra, pa on od ponedelka do četvrtka radi od 7 do 19 časova, a petkom, subotom i nedelom od 7 do 22 časa. Produženo je radno vreme i graničnog prelaza Bajmok do 10. septembra i on od ponedelka do