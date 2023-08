Đoković: Kao da sam igrao protiv Nadala

Srpski teniser Novak Đoković kaže da je u meču sa Karlosom Alkarasom na momente imao osećaj kao da igra protiv Rafaela Nadala.

Novak je u spektakularnom finalu Sinsinatija mladog Španca savladao rezultatom 5:7, 7:6, 7:6. Bio je to jedan od najuzbudljivijih mečeva koje je Đoković odigrao u karijeri. "Neke faze meča je dobijao jedan, neke drugi – dobro sam počeo, pa sam se mučio fizički, a on je to iskoristio, imao je set i brejk. Dao mi je brejk posle, pomislio sam da imam šansu, borio sam se i verovao sam… U trećem setu sam imao šanse, meč lopta na 5:3 je bila neverovatna, to je bila