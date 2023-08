Novak najstariji osvajač Sinsinatija, finale sa Alkarasom najduže u istoriji

Novak Đokovič postao je najstariji teniser koji je podigao trofej Mastersa u Sinsinatiju.

Srpski as je u finalu bio bolji od Karlosa Alkarasa (2:1) sa 36 punih godina. Prethodno je rekord držao Ken Rouzvol koji je slavio na ovom turniru sa 35 godina, osam meseci i 19 dana. Ujedno, finale Đokovića i Alkarasa je bilo najduže u istoriji Sinsinatija – čak tri sata i 49 minuta. Priliku za novo imaće na US Openu koji se igra od 28. avgusta do 10. septembra. Da to priželjkuje otkrio je i Novak. "Ponekad ne znam kako me podnosite, ali hvala vam. Hvala što