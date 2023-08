Alkaraz posle duela sa Đokovićem: Ne znam zašto sam plakao, bio sam blizu pobede protiv jednog od najboljih svih vremena

Karlos Alkaraz rekao je posle duela sa Novakom Đokovićem u finalu mastersa u Sinsinatiju da je, uprkos porazu, ponosan zbog igre koju je prikazao. – Umoran sam, ali i ponosan na sebe.

Ne znam zašto sam plakao posle meča jer sam se borio do poslednje lopte. Skoro da sam pobedio jednog od najvećih svih vremena. Suludo je sada pričati o tome, ali sam veoma zadovoljan onim što sam uradio. Razgovarao sam sa svojim timom i trenerom i veoma smo ponosni – rekao je mladi Španac. On je dodao da je srećan zbog Đokovićeve izjave da ga Alkarazov stil igre podseća na Rafaela Nadala. – Sjajno je to što ga podsećam na Rafu, jer to znači da sam na dobrom putu.