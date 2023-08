Susret Vučića sa Zelenskim: Mnogobrojni sastanci na marginama susreta u Atini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiće večeras se u Atini susreo s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim pred početak neformalne večere koju je za lidere sa Zapadnog Balkana i predstavnike EU priredio grčki premijer Kirijakos Micotakis.

Na instagram stranici buducnostsrbijeav objavljena je fotografija uz kratak opis "Susret pred početak razgovora u Atini sa Zelenskim". Vučić je prethodno najavio da će susret u četiri oka s ukrajinskim predsednikom imati sutra ujutro. "Želim da vas obavestima da ću sutra ujutru na zahtev ukrajinskog predsednika imati bilateralni sastanak sa njim, tako da ću sesti i razgovarati sa