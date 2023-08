Tropska oluja Hilari donosi poplavne kiše u Kaliforniju, prvi put od 1977. godine

VAŠINGTON — Tropska oluja Hilari donosi poplavne kiše u južnu Kaliforniju i Nevadu, dok meteorolozi upozoravaju na katastrofalne i opasne po život uslove zbog retke oluje koja se kreće ka unutrašnjosti.

Nacionalna meteorološka služba SAD pozvala je ljude da se sklone sa puteva u oblasti Los Anđelesa zbog opasnih poplava. Mnoga područja na putu oluje, za koju se očekivalo da će oslabiti do tropske depresije kako se njen centar bude preselio u Nevadu kasnije u ponedeljak, nisu navikli da vide vrstu padavina povezanu sa tropskom olujom. Meteorolozi tvrde da bi u nekim pustinjskim oblastima moglo da padne 12 do 25 centimetara kiše. "Na nekim mestima u pustinji to je