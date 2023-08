Kreće tropski talas, danas do 36 stepeni

Danas će biti sunčano i toplo, a tek ponegde u planinskim predelima moguća je kiša. Jutarnja temperatura od 15, najviša dnevna do 36 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, danas će biti pretežno sunčano i toplo uz moguću kratkotrajnu maglu ujutro po kotlinama jugozapadne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni. U planinskim predelima postoji mogućnost za lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša od 33 do 36 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, sa temperaturama od 20 do 34 stepena. U narednih sedam dana vreme će u većini dana biti pretežno sunčano i