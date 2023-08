Mali saopštio kada kreće isplata: "Skoro 600.000 prijava za 10.000 dinara" FOTO

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija govorio je o jednokratnoj pomoći države od 10.000 za svu decu starosti do 16 godina.

"Ova mera se pokazala kao efikasna. Jutros do 8 časova ukupno se prijavilo 592.000 dece. Za ovu pomoć smo odvojili 12 milijardi dinara. Prijava traje do 20. septembra. Isplata će biti 25, 26, 27. septembra", rekao je Mali. "Mislim da smo pogodili vreme. Prijava je vrlo prosta, broj lične karte, JMBG i banka u kojoj želite da vam uplate novac", dodao je on. Ministar je objasnio i koji je način prijave za pomoć države u iznosu 10.000 dinara i napomenio da hranitelji