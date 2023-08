Tropska oluja "Harold" stigla do Teksasa, na snazi upozorenja o poplavama i tornadu

Tropska oluja "Harold" stigla je na jugoistočnu obalu Teksasa, donoseći još jakih kiša i vetrova na jug Sjedinjenih Američkih Država.

U toj saveznoj državi je na snazi više upozorenja o poplavama i tornadu, prenosi Bi-Bi-Si. Iz Nacionalne meteorološke službe najavljuju 2,5 do 7,6 centimetara padavina za manje od sat vremena u pojedinim regionima. Upozorenja na tropsku oluju izdata su od reke Rio Grande, duž južne granice države, do do zajednice Port O' Konor, otprilike 400 kilometara severno. Očekuje se da će oluja nastaviti da sa sobom donosi kišu, vetar i grad dalje u unutrašnjost SAD. (Tanjug)