Đaci od septembra dobijaju novi predmet - Vrlina i vrednosti

Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanje kaže za RTS da Vrline i vrednosti kao životni kompas, novi izborni predmet koji će učenici imati od 1. septembra, uključuje razgovor o temama koje bi svaki normalan čovek izdvojio, kao što su porodica, zdravlje, obrazovanje, mir, ali da nastavnik ima slobodu da se bavi i drugim vrednostima. Nema pismenih i kontrolnih, već je zamišljeno da se razgovara na razne provokativne teme, da se dovode gosti, da se razmenjuju iskustva, pogleda

Za desetak dana počinje nova školska godina. Biće novina, a jedna od njih je i izborni predmet Vrline i vrednosti kao životni kompas. Koje su to vrline i koje su smernice neophodne učenicima, ko će ih učiti i kako? Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanje, čiji su stručnjaci osmislili taj predmet, rekla je u Beogradskoj hronici da je to slobodna nastavna aktivnost, predviđena za učenike od petog do osmog razreda. "Ona je slobodna u tom