Rat u Ukrajini: Vođa Vagnera Jevgenij Prigožin bio na spisku putnika aviona koji je pao u Rusiji

Vest će biti dopunjavana novim detaljima i informacijama.

Vođa Vagnera Jevgenij Prigožin bio je na spisku putnika aviona koji se srušio u Rusiji, potvrdile su ruske civilne vlasti.

U avionu koji je poleteo iz Sankt Peterburga bilo je sedam putnika i tri člana posade.

Prema izveštajima, uz Prigožina na spisku putnika bilo je i ime Dmitrija Utkina, Prigožinove desne ruke.

Na Telegram kanalu Grej Zoun, povezanim sa grupom Vagner navodi se da je Prigožin nastradao, a da su „njegovo ubistvo počinili izdajnici Rusije".

BBC ove informacije još ne može da potvrdi.

Na istom Telegram kanalu javljeno je i da su avion oborile snage vazdušne odbrane u Tverskom regionu, severno od Moskve.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti je navela, pozivajući se na hitne službe, da je na licu mesta pronađeno osam tela.

Kremlj se za sada nije oglašavao.

Novinska agencija Tas prenela je da se privatni avion Embraer Legasi, u vlasništvu vođe ruske plaćeničke grupe, zapalio prilikom pada.

Letelica je bila u vazduhu nešto manje od pola sata, navodi se u saopštenju.

Avion je uočen nešto ranije tokom dana u blizini Moskve na visini od 8.800 metara, ali nije poznato odakle je krenuo.

U danu kada se srušđio avion na čijem je spisku putnika bio i Jevgenij Prigožin, sa mesta komandanta ruskih vazdušno-kosmičkih snaga i zamenika komandatna ruskih jedinica u Ukrajini smenjen je general Sergej Surovokin.

Za njega se ranije govorilo da je bio u dobrim odnosima sa Prigožinom, a šef Vagnera je u oštrim kritikama ruskog vojnog vrha i strategije ratovanja u Ukrajini uvek izostavljao Surovikina i apostrofirao ga kao generala koji zna svoj posao.

Više o Surovikinu pročitajte u posebnom tekstu.

Poštovaoci Prigožina, u sredu uveče su ispred doskorašnjeg sedišta privatne vojne kompanije Vagner u Sankt Peterburgu palili sveće.

Sankt Peterburg je rodni grad Prigožina, kao i ruskog predsednika Vladimira Putina.

REUTERS/Anastasia Barashkova Sveće ispred doskorašnjeg sedišta kompanije Vagner u Sankt Peterburgu

REUTERS/Anastasia Barashkova

Šta je za sada poznato?

Jevgenij Prigožin, koji je predvodio neuspelu pobunu protiv ruske vojne komande u junu, bio je u avionu koji se srušio u zapadnoj Rusiji, kažu zvaničnici avijacije

Vlasti kažu da je svih 10 ljudi u avionu poginulo nakon što se privatni avion srušio u blizini sela Kuženkino

Kažu i da su među putnicima bili Prigožin, koji je šef plaćeničke grupe Vagner, i njegova desna ruka Dmitrij Utkin

Ruske vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće, ali ceo slučaj prate razne spekulacije

Od kraktotrajne pobune koja je trajala samo 24 sata krajem juna, Prigožin se nije pojavljivao u javnosti

Posle dogovora Prigožina i ruskog predsednika Vladimira Putina, uz posredovanje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenkog, Prigožinu i njegovim borcima je ponuđemno da se ili presele u Belorusiju ili da potpišu ugovore sa redovnoj vojskom Rusije. Većina je pošla za Prigožinom, navode izvori bliski Vagneru

Ranije ove nedelje, Prigožin je objavio video obraćanje za koji se tvrdi da je snimljeno negde u Africi u kojem je poručio da će Vagner „doneti sreću i pravdu afričkim narodima"

Plaćenička Grupa Vagner osnovana je 2014. i bila je veoma aktivna u ratu u Ukrajini do pobune

Ko je još bio u avionu?

Pored Jegenija Prigožina i njegove desne ruke Dimitrija Utkina, u avionu je bilo još nekoliko putnika, saopštila je ruska vazduhoplovna vlast.

Evo šta znamo o njima:

Valerij Čekalov

Jedan od Prigožinovih najbližih prijatelja, Čekalov je bio sa liderom Vagnera od 2000-ih, prema ruskim posmatraču Giorgiju Revišviliju.

Bio je zadužen za Vagnerovu logistiku, kao i za ugovore o snabdevanju hranom za vojsku i prekomorskim projektima kao što su geološka istraživanja, proizvodnja nafte ili poljoprivreda.

Bio je povezan sa Evropolisom, kompanijom koja je sklopila unosan naftni posao sa Sirijom i koja je plaćala Vagnerove borce i nabavljala oružje, prema istraživačkoj grupi Ol ajs on Vagner (All Eyes on Wagner).

Čekalov je bio pod američkim sankcijama.

Jevgenij Makarjan

Bivši okružni policajac Makarjan pridružio se Vagneru u martu 2016, prema istraživačkom sajtu Dosije centar.

Borio se za grupu plaćenika u Siriji, a njegovo kodno ime bilo je „Makar".

Sergej Propustin

Vagnerov borac od 2015. godine, Propustin je koristio kodno ime „Kedr" i borio se u drugom čečenskom ratu, kaže Revišvili.

Dosije centar navodi da je bio pripadnik jedinice zadužene za lično obezbeđenje Prigožina.

Aleksandar Totmin

Poznat i kao „Tot", Totmin je često na Instagramu objavljivao fotografije raskalašnog načina života na Instagramu, prema novinaru Majklu Di Vajsu.

Nikolaj Matusejev

Dok Dosije centar nije uspeo da pronađe osobu sa tim imenom na ruskim spiskovima, pronašao je „Nikolaja Matuseviča" koji se borio sa Vagnerom od 2017.

O avionu koji se srušio

Privatni avion koji se srušio u Rusiji, bio je Embraer Legasi 600, kompanije čije je sedište u Brazilu.

Embraer Legasi 600 ušao je u upotrebu 2002. godine sa skoro 300 proizvedenih aviona do sada.

Model ima veoma dobru bezbednosnu istoriju - imao je samo jednu nesreću u više od 20 godina službe, prema sajtu Internešenel avijeješn HK.

Uzrok te jedine nesreće do sada, 2006 godine, dok je jedan od aviona leteo iz fabrike Embraer u Brazilu u SAD, obio je ljudski faktor, a ne mehanički kvar, navodi sajt.

Proizvodnja mlaznjaka je prekinuta 2020.

Embraer je saopštio da je upoznat sa padom aviona Legasi 600 u Rusiji, ali nije imao više informacija o tom slučaju.

Pogledajte fotografije sa lica mesta:

Reuters

Reuters

Poslednjih nekoliko meseci, Prigožin više puta je leteo između Moskve i Sankt Peterburga, što su zabeležili lokalni mediji u Belorusiji, gde bi grupa Vagner trebalo da je smeštena.

Na pojedinim ruskim Telegram kanalima govori se i o drugom avionu koji je nešto ranije poleteo iz Sankt Peterburga, uputivši se ka ruskoj prestonici, a u kom je mogao da bude vođa Vagnera.

Trag letelice gubi se kod moskovskog aerodroma Ostafjevo.

Ove informacije BBC još ne može da potvrdi.

Reuters

Reuters, courtesy of Ostorozhno Novosti

Šezdesetdvogodišnji šef ruske plaćeničke grupe Vagner predvodio je pobunu krajem juna, pomerajući trupe iz Ukrajine, kada je zauzeo grad Rostov na Donu, na jugu Rusije, preteći da će krenuti ka Moskvi.

Potez je usledio posle višemesečnih tenzija sa ruskim vojnim komandantima oko sukoba u Ukrajini.

Zastoj je rešen sporazumom koji je Vagnerovim trupama omogućeno da pređu u Belorusiju ili da se pridruže ruskoj vojsci.

Prigožin je pristao da se preseli u Belorusiju, ali je očigledno mogao da se kreće slobodno, imajući u vidu da je viđen u Rusiji, a navodno i u Africi.

'Prigožin bio mrtvac koji hoda'

Analiza Frenka Gardnera, BBC dopisnik za bezbednost

SHUTTERSTOCK

„Mrtvac koji hoda" - tako su poznavaoci Rusije opisivali vođu paravojske Vagner Jevgenija Prigožina otkako je poveo pobunu protiv Moskve krajem juna.

Prva reakcija predsednika Putina na ovaj izazov ruskim vojnim vlastima bio je vatren: nazvao ga je izdajom i nožem u leđa u video poruci 24. juna.

Činjenica da je na brzinu sklopljen dogovor predvideo da Prigožin ostane na slobodi i potom se pojavljuje u Belorusiji, Sankt Petersburgu, a ove nedelje i negde u Africi, nije značila da je i bezbedan.

„Osveta je jelo koje Putin voli kada se servira hladno", rekao je direktor CIA Vilijem Berns.

Ništa od ovoga, naravno, nije dokaz da su Prigožin i njegova pretnja bili zaista mete.

Ali imajući u vidu sve okolnosti, jasno je da će karakterisanje njegove smrti, ako se potvrdi, kao nesreće, izazvati mnogo sumnje.

Pogledajte video o Jevgeniju Prigožinu:

