Rusija i Ukrajina: Kremlj i Putin za sada bez komentara o padu aviona u kojem je bio vođa Vagnera Jevgenij Prigožin

Vest će biti dopunjavana novim detaljima i informacijama.

Vođa Vagnera Jevgenij Prigožin bio je na spisku putnika aviona koji se srušio u Rusiji, potvrdile su ruske civilne vlasti.

U avionu koji je poleteo iz Moskve bilo je sedam putnika i tri člana posade.

Prema izveštajima, uz Prigožina na spisku putnika bilo je i ime Dmitrija Utkina, desne ruke vođe Vagnera.

Na Telegram kanalu Grej Zoun, povezanim sa grupom Vagner navodi se da je Prigožin nastradao, a da su „njegovo ubistvo počinili izdajnici Rusije".

BBC ove informacije još ne može da potvrdi.

Na istom Telegram kanalu javljeno je i da su avion oborile snage vazdušne odbrane u Tverskom regionu, severno od Moskve.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti je navela, pozivajući se na hitne službe, da je na licu mesta pronađeno osam tela.

Kremlj se za sada nije oglašavao.

Ruski predsednik Vladimir Putin nije pomenuo pad aviona tokom video obraćanja u četvrtak, a ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski poručio je da Kijev „nema nikakve veze sa tim i da „su svi svesni ko je umešan".

Novinska agencija Tas prenela je da se privatni avion Embraer Legasi, u vlasništvu vođe ruske plaćeničke grupe, zapalio prilikom pada.

Letelica je bila u vazduhu nešto manje od pola sata, navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak pada aviona:

Avion je uočen nešto ranije tokom dana u blizini Moskve na visini od 8.800 metara.

Leteo je od Moskve do Sankt Peterburga.

Putin se obratio samitu lidera zemalja BRIKS-a, bez reči o padu aviona

Jutro posle pada aviona, ruski predsednik se ponovo putem video linka obratio lideru zemalja članica BRIKS-a, ali ni rečju nije pomenuo ovaj incident.

Samit BRIKS-a, Brazila, Rusije, Indije i Južne Afrike, održava se u Johanesburgu, a Putin ne prisustvuje jer je za njim Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje, tereteći ga za ratne zločine u Ukrajini.

Južna Afrika je, kao jedna od potpisnica osnivačkog akta suda, u obavezi da uhapsi optužene za ratne zločine ako kroče na njeno tlo.

AFP Putin i Prigožin snimljeni u Sank Peterburgu septembra 2010. godine

Ni državni mediji u Rusiji ne izveštavaju mnogo o padu aviona.

U glavnim večernjim informativnim vestima na ruskoj državnoj televiziji, pad aviona u kojem je navodno bio i šef Vagnera samo je kratko pomenut.

Avionska nesreća je bila udarna vest na državnom kanalu Rosija 1, koja je u kratkom izveštaju prenela da je u avionu bilo 10 ljudi i da su svi poginuli.

Britanci: „Ruska tajna služba najverovatnije gađala avion"

Izvori iz britanskih vojnih službi tvrde da je ruska obaveštajna agencija FSB (naslednica KGB-a) najverovatnije gađala avion Jevgenija Prigožina.

FSB je potpuno lojalna Vladimiru Putinu i rukovodi graničnim snagama.

Isti izvori smatraju da su sada verovatno ojačane pozicije ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua i načelnika Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerija Gerasimova, koje je Prigožin javno kritikovao.

Ser Džon Soers, bivši šef britanske tajne službe MI6, smatra da je „velika verovatnoća da Vladimir Putin stoji iza ovog slučaja".

„Nikada ne možete biti potpuno sigurni sa zemljama kao što je Rusija, ali sve indicije ukazuju na činjenicu da je Putin ovo izveo - ponovo je potvrdio njegovu kontrolu", rekao je on za emisiju Danas na BBC Radiju 4.

Soers kaže da je verovatno da je postojala naprava „koja je iznenada srušila avion i ubila sve u njemu".

Odbacio je tvrdnje bivšeg Putinovog portparola da je Ukrajina odgovorna za napad.

Ranije je Sergej Markov nazvao Prigožina „herojem" i rekao, bez davanja dokaza, da su ga ubili ukrajinski obaveštajci kao „poklon (ukrajinskom predsedniku) Zelenskom za Dan nezavisnosti Ukrajine".

Na to je reagovao ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski poručivši da Kijev nema nikakve veze sa padom aviona u kojoj se pretpostavlja da je poginuo Prigožin.

„Mi nismo umešani u ovu situaciju, to je sigurno. Mislim da su svi svesni ko je umešan", rekao je Zelenski novinarima u Kijevu.

U danu kada se srušio avion na čijem je spisku putnika bio i Jevgenij Prigožin, sa mesta komandanta ruskih vazdušno-kosmičkih snaga i zamenika komandanta ruskih jedinica u Ukrajini smenjen je general Sergej Surovokin.

Za njega se ranije govorilo da je bio u dobrim odnosima sa Prigožinom, a šef Vagnera je u oštrim kritikama ruskog vojnog vrha i strategije ratovanja u Ukrajini uvek izostavljao Surovikina i apostrofirao ga kao generala koji zna svoj posao.

Više o Surovikinu pročitajte u posebnom tekstu.

Poštovaoci Prigožina, u sredu uveče su ispred doskorašnjeg sedišta privatne vojne kompanije Vagner u Sankt Peterburgu palili sveće.

Sankt Peterburg je rodni grad Prigožina, kao i ruskog predsednika Vladimira Putina.

REUTERS/Anastasia Barashkova Sveće ispred doskorašnjeg sedišta kompanije Vagner u Sankt Peterburgu

REUTERS/Anastasia Barashkova

Šta je za sada poznato?

Jevgenij Prigožin, koji je predvodio neuspelu pobunu protiv ruske vojne komande u junu, bio je u avionu koji se srušio u zapadnoj Rusiji, kažu zvaničnici avijacije

Vlasti kažu da je svih 10 ljudi u avionu poginulo nakon što se privatni avion srušio u blizini sela Kuženkino

Kažu i da su među putnicima bili Prigožin i njegova desna ruka Dmitrij Utkin

Ruske vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće, ali ceo slučaj prate razne spekulacije

Od kratkotrajne pobune koja je trajala samo 24 sata krajem juna, Prigožin se nije pojavljivao u javnosti

Posle dogovora Prigožina i ruskog predsednika Vladimira Putina, uz posredovanje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenkog, vođi Vagnera i njegovim borcima je ponuđeno da se ili presele u Belorusiju ili potpišu ugovore sa ruskom vojskom. Većina je pošla za Prigožinom, navode izvori bliski Vagneru

Ranije ove nedelje, Prigožin je objavio video obraćanje, za koji se tvrdi da je snimljeno negde u Africi, i poručio da će Vagner „doneti sreću i pravdu afričkim narodima"

Plaćenička Grupa Vagner osnovana je 2014. i bila je veoma aktivna u ratu u Ukrajini do pobune

Ko je još bio u avionu?

Reuters Nadležne službe odnose tela sa mesta na kojem je pao avion

Pored Prigožina i njegove desne ruke Dimitrija Utkina, u avionu je bilo još nekoliko putnika, saopštila su ruski zvaničnici.

Šta znamo o njima:

Valerij Čekalov

Jedan od Prigožinovih najbližih prijatelja, Čekalov je bio sa liderom Vagnera od 2000-ih, prema ruskim posmatraču Giorgiju Revišviliju.

Bio je zadužen za Vagnerovu logistiku i za ugovore o snabdevanju hranom za vojsku, kao i prekomorskim projektima poput geoloških istraživanja, proizvodnje nafte i poljoprivrede.

Bio je povezan sa Evropolisom, kompanijom koja je sklopila unosan naftni posao sa Sirijom, plaćala Vagnerove borce i nabavljala oružje, prema istraživačkoj grupi Ol ajs on Vagner (All Eyes on Wagner).

Čekalov je bio pod američkim sankcijama.

Jevgenij Makarjan

Bivši okružni policajac Makarjan pridružio se Vagneru u martu 2016, prema istraživačkom sajtu Dosije centar.

Borio se za grupu plaćenika u Siriji, a njegovo kodno ime bilo je „Makar".

Sergej Propustin

Vagnerov borac od 2015. godine, Propustin je koristio kodno ime „Kedr" i borio se u drugom čečenskom ratu, kaže Revišvili.

Dosije centar navodi da je bio pripadnik jedinice zadužene za lično obezbeđenje Prigožina.

Aleksandar Totmin

Poznat i kao „Tot", Totmin je često na Instagramu objavljivao fotografije koje su pokazivale njegov raskalašni način života, tvrdi novinar Majkl Di Vajs.

Nikolaj Matusejev

Dosije centar nije uspeo da pronađe osobu sa tim imenom na ruskim spiskovima, ali postoji „Nikolaj Matusevič" koji se borio sa Vagnerom od 2017.

O avionu koji se srušio

Privatni avion koji se srušio je model Embraer Legasi 600, kompanije čije je sedište u Brazilu.

Embraer Legasi 600 je počeo da se koristi 2002. godine, a do sada je proizvedeno oko 300 aviona.

Model prati dobra bezbednosna istorija - imao je samo jednu nesreću u više od 20 godina korišćenja, prema sajtu Internešenel avijeješn HK.

Uzrok te jedine nesreće do sada, 2006 godine, tokom leta aviona iz fabrike Embraer u Brazilu u SAD, bio je ljudski faktor, a ne mehanički kvar, navodi sajt.

Proizvodnja je prekinuta 2020.

Embraer je saopštio da je upoznat sa padom aviona Legasi 600 u Rusiji, ali kompanija nije imala više informacija o incidentu.

Pogledajte fotografije sa lica mesta:

Poslednjih nekoliko meseci, Prigožin je više puta leteo avionom između Moskve i Sankt Peterburga, što su zabeležili lokalni mediji u Belorusiji, gde bi grupa Vagner trebalo da je smeštena.

Na pojedinim ruskim Telegram kanalima govori se i o drugom avionu koji je nešto ranije poleteo iz Moskve, uputivši se ka Sankt Peterburgu, a u kojem je mogao da bude vođa Vagnera.

Trag letelice gubi se kod moskovskog aerodroma Ostafjevo.

Ove informacije BBC još ne može da potvrdi.

Šezdesetdvogodišnji šef ruske plaćeničke grupe Vagner predvodio je pobunu krajem juna, pomerajući trupe iz Ukrajine, kada je zauzeo grad Rostov na Donu, na jugu Rusije, preteći da će krenuti ka Moskvi.

Potez je usledio posle višemesečnih tenzija sa ruskim vojnim komandantima oko sukoba u Ukrajini.

Zastoj je rešen sporazumom koji je Vagnerovim trupama omogućeno da pređu u Belorusiju ili da se pridruže ruskoj vojsci.

Prigožin je pristao da se preseli u Belorusiju, ali je očigledno mogao da se kreće slobodno, imajući u vidu da je viđen u Rusiji, a navodno i u Africi.

Pogledajte video o toj pobuni:

'Prigožin bio mrtvac koji hoda'

Analiza Frenka Gardnera, BBC dopisnik za bezbednost

SHUTTERSTOCK

„Mrtvac koji hoda" - tako su poznavaoci Rusije opisivali vođu paravojske Vagner Jevgenija Prigožina otkako je poveo pobunu protiv Moskve krajem juna.

Prva reakcija predsednika Putina na ovaj izazov ruskim vojnim vlastima bio je vatren: nazvao ga je izdajom i nožem u leđa u video poruci 24. juna.

Činjenica da je na brzinu sklopljen dogovor predvideo da Prigožin ostane na slobodi i potom se pojavljuje u Belorusiji, Sankt Peterburgu, a ove nedelje i negde u Africi, nije značila da je i bezbedan.

„Osveta je jelo koje Putin voli kada se servira hladno", rekao je direktor CIA Vilijem Berns.

Ništa od ovoga, naravno, nije dokaz da su Prigožin i njegova pretnja bili zaista mete.

Ali imajući u vidu sve okolnosti, jasno je da će karakterisanje njegove smrti, ako se potvrdi, kao nesreće, izazvati mnogo sumnje.

Pogledajte video o Jevgeniju Prigožinu:

