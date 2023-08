Meteorolog: Očekuje nas topliji septembar u odnosu na prethodnih 30 godina

Klima Ovo je, zapravo, jedan desetodnevni talas, tokom kojeg maksimalne temperature u Srbiji dostižu od 33 do 37 stepeni. Ipak, nakon ovog talasa očekujemo dvodnevno osveženje, kada će temperature biti u padu za 5 do 8 stepeni, nakon čega bi ponovo bile oko 30 do 31 stepen

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da nakon ovog toplotnog talasa, sledi dvodnevno osveženje, kada će temperature biti u padu za 5 do 8 stepeni, tako da će se kretati oko 30 do 31 stepen. Očekuje topliji septembar u odnosu na 30-godišnji prosek. Prognozirano je, kaže, čak 12 do 17 letnjih dana, sa temperaturom višom od 25 stepeni, piše RTS. Srbiju je prethodnih dana zahvatio tropski talas sa temperaturama višim od 35 stepeni. Noći su tople i sparne i gotovo da nema