Uživo, svetsko prvenstvo u košarci 2023: Vučević dominirao, Letonija izgleda veoma moćno

Svetsko prvenstvo u košarci 2023. je najveći sportski događaj u ovoj godini, a sva dešavanja sa njega, i najvažnija i najzanimljivija, sve što košarka nudi, bilo da su u pitanju rezultati uživo ili drugi, bilo interesantni foto/video detalji - možete iz minuta u minut da pratite na portalu "Novosti", koji će vas i sa lica mesta izveštavati o onome što ne bi trebalo propustiti od Mundobasket vesti. Prvi takmičarski dan je u toku!

FOTO: G. Kelić Rezultati uživo: Angola - Italija 67:81 13.40 - Kao i uvek i sada je na konferenciji selektora Italije Đanmarka Poceka bio veoma interesantno. On se dotakao i legendarnog boksera Manua Pakjaoa. 13.00 - Letonija je lišena pomoći prve zvezde Kristapsa Porzingisa. Uprkos tome baltička selekcija je pokazala snagu u odnosu na Liban i razbila ga sa 109:70, što je do sada najubedljiviji trijumf na ovogodišnjem Mundobasketu. Ekipu Luke Bankija do trijumfa je