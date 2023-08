Alkaras: Novak je jedan od najvećih u istoriji

Španski teniser Karlos Alkaras izjavio je pred početak US Opena da je Đoković jedan od najboljih tenisera istoriji ovog sporta.

Mladi teniser je priznao da i dalje uči od Đokovića. "Novak je jedan od najvećih u istoriji, svaki deo njegove igre je neverovatan. Izdvojio bih to da je mentalna stena. Nikad ne odustaje. I kada igra loše i kad je težak trenutak, boriće se do kraja. Finale u Sinsinatiju je najbolji primer toga. To učim i to želim u svojoj igri", rekao je Alkaras na početku konferencije za medije. Karlos ističe da mu se život u poslednih godinu dana mnogo promenio. "Moj život se