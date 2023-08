17. protest Srbija protiv nasilja ispred Narodne skupštine

Beta pre 11 minuta

U Beogradu je večeras, ispred sedišta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na Trgu Nikole Pašića, završen 17. protest "Srbija protiv nasilja", a građani se polako razilaze.

Prethodno je upaljenim svetlima na mobilnim telefonima, priređen svojevrstan performans, uz navođenje da su okupljeni na protestu "svetlo", a da su vlasti, u čiju produženu ruku je uborojan i Savet REM - "mrak". Moderator protesta Smiljan Banjac je pročitao zahteve protesta, a REM nazvao "režimskim emiterom mržnje i zla, koji svi građani plaćaju".

Njegovo, kao i prethodno obraćanje studentkinje Milice Kostin ispraćeno je zvižducima i skandiranjem "Ostavke, ostavke". "Septembar je tu, mesec velikih očekivanja i promena. Tu smo svake subote bez obzira koliko nas je i nećemo odustati", kazao je Banjac. Kostin je ukazala i na brojne probleme studenata i studentkinja i naglasila da im nedostaje reakcija i podrška sistema, kao i da okupljeni traže funkcionalne institucije. "Da li ovim što radimo rušimo državu, ili je krpimo", upitala je Kostin. Današnji protest počeo je u 19 časova ispred Doma Narodne skupštine, nakon čega su se okupljeni uputili "medijskom rutom" ka zgradi Radio-televizije Srbije (RTS), do koje su došli preko Trga Nikole Pašića, a potom Dečanskom i Makedonskom ulicom.

Ispred RTS-a u Takovskoj, okupljeni su iskazali nezadovoljstvo radom javnog servisa, ali i ukupnom situacijom u društvu, za koju krive vlast. Nakon govora ispred RTS-a, kolona se Takovskom ulicom uputila ponovo do Skupštine, odakle su došli do prostorija REM-a na Trgu Nikole Pašića, gde je protest i završen. Na čelu protestne kolone bili su veliki transparenti "Srbija protiv nasilja" i "Studenti protiv nasilja", dok su okupljeni nosili i transparente "Sve je po zakonu" i "Režimski Emiter Mržnje". Profesorka sociologije iz Zrenjanina Senka Jankov, koja je disciplinski kažnjena jer je pozvala đake na protest "Srbija protiv nasilja", ocenila je večeras da se odgovor za sve probleme u srpskom društvu nalazi u prosveti, navodeći da se "kolaps prosvetnog sistema nije desio slučajno i preko noći".

"Na njemu se predano radilo kroz svaku neprocesuiranu aferu, kroz prodaju ispita, kroz uvođenje dodatnih predmeta bez konsultacije sa strukom, kroz orkestrirane otpore svakom prosvećivanju i osvešćivanju o dubokoj krizi sa vršnjačkim nasiljem, kroz nereagovanje institucija na politička zapošljavanja u školama, kroz pritiske i pretnje za popravljanje ocena, kroz plagijate i kroz kupovine diploma", rekla je Jankov na večerašnje protestu u Beogradu. Cenzura prosvetnih radnika, prema njenim rečima, dovela je do potpunog preokreta vrednosnog sistema u Srbiji. "Da li sposobnima smatramo one najvrednije, najprofesionalnije, sa najboljim obrazovanjem i najstručnije, ili su nam najsposobniji oni koji su najglasniji, najbahatiji, oni koji su iskoristili svaku rupu u sistemu za svoju korist, oni koji najbolje lažu i manipulišu", upitala je Jankov. Ocenila je da se život neće vratiti u Srbiju dok se ne ispune zahtevi sa protesta "Srbija protiv nasilja", da se nasilje u školama neće sprečiti smernicama i uputstvima, dok se ne vrati poverenje u stručnost i iskustvo i dodala da će se zbog svega toga protesti održavati dok ne budu ispunjeni zahtevi. Profesorka srpskog jezika, Vesna Vojvodić iz sindikata prosvete "Nezavisnost" u svom govoru je ocenila da građani u Srbiji žive u društvu "prostačkog populizma", u kome su protesti "Srbija protiv nasilja" prilika da kažu da ne pristaju na to i da istrajavaju na putu da "od podanika ponovo postanu građani". "Ali na tom putu, izloženi smo brojnim nepravdama, raznim oblicima nasilja i targetiranju, zato što živimo u društvu u kome su najmoćniji nekažnjeni nasilnici, zato što sa Javnog servisa, ali i sa drugih medija, u javnom prostoru svakog dana propagiraju, promovišu i veličaju nasilje, a nama kažu - nulta tolerancija za nasilje", kazala je Vojvodić. Novoizabrana ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, prema rečima Vojvodićeve, izjavila je "da smo svi urušavali sistem vrednosti, pa sada zajedno treba da ga vratimo u očekivani okvir". "Znači svi smo uništavali sistem vrednosti? Jeste li ga vi urušavali? Jesam li ga ja urušavala? Godinama, decenijama, ti isti ljudi odgovorni su za regresivne društvene procese u kojima je potpuno rastočeno, razvaljeno i uništeno sve što je delovalo kao neki vrednosni sistem", rekla je Vojvodić. Gradjanski protesti u Beogradu, a potom i širom Srbije, počeli su posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u beogradsko školi "Vladislav Ribnikar" i u selima u okolini Mladenovca i Smedereva. Među zahtevima protesta koje tehnički organizuje deo proevropske opozicije, su ukidanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi i gašenje tabloida koji promovišu govor mržnje i nasilje. Traži se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbdnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, kao i rukovodstva RTS i Saveta REM-a. Na protest pozivaju opozicione parlamentarne grupe "Pravac Evropa", Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi front-Ne davimo Beograd, ali naglašavaju da protest nije stranački.

